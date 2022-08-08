Полная ответственность за дальнейшее функционирование “зернового коридора” лежит на РФ — Кулеба
Полная ответственность за дальнейшее функционирование “зернового коридора” лежит на России.
— В случае соблюдения ею своих обязательств, украинский продовольственный экспорт и дальше будет гарантировать стабильность для наших ближневосточных, африканских и азиатских друзей, — подчеркнул Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Известно, что судно POLARNET, которое одним из первых вышло из портов Украины в рамках договоренностей о “зерновом коридоре”, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.
– Этот первый успешный опыт реализации “зерновой инициативы” позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок, – говорит Кулеба.
Напомним, что утром 8 августа из порта Южный вышло первое с начала войны судно с украинским продовольствием, а это значит, что заработал третий порт Украины.
Источник: МИД