Полная ответственность за дальнейшее функционирование “зернового коридора” лежит на РФ — Кулеба

Август, 08 в 13:24

Полная ответственность за дальнейшее функционирование “зернового коридора” лежит на России.

— В случае соблюдения ею своих обязательств, украинский продовольственный экспорт и дальше будет гарантировать стабильность для наших ближневосточных, африканских и азиатских друзей, — подчеркнул Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Известно, что судно POLARNET, которое одним из первых вышло из портов Украины в рамках договоренностей о “зерновом коридоре”, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

– Этот первый успешный опыт реализации “зерновой инициативы” позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок, – говорит Кулеба.

Напомним, что утром 8 августа из порта Южный вышло первое с начала войны судно с украинским продовольствием, а это значит, что заработал третий порт Украины.

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Источник: МИД