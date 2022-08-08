Раньше Херсона. Военный эксперт назвал город, который ВСУ освободят первым

Август, 08 в 15:56

В рамках контрнаступления ВСУ одним из первых может быть освобожден не Херсон, как говорят многие эксперты, а Мелитополь.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский.

— Мелитополь может быть либо результатом второй фазы нашей наступательной операции (первой фазой будет освобождение правого берега), либо наоборот — он может быть и первой фазой. И не забываем, что именно Мелитополь и окрестности — это зона активных действий наших партизан, которые так же наносят удары. Таким образом абсолютно вероятным и целесообразным выглядит нанесение ударов как с фронта, так и с тыла для деморализации противника и уничтожения его боевых группировок именно в Мелитополе, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что ВСУ ведут активные действия как на Херсонщине и Запорожье, так и на Харьковщине.

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— Это говорит о том, что украинская армия приобретает все больше и больше навыков для ведения именно наступательных действий на разных операционных направлениях. Мы наращиваем свои наступательные возможности, и теперь все зависит от того, насколько быстро мы пополним и будем иметь в достаточном количестве вооружение, боевую технику для того, чтобы осуществлять наступательные операции, — говорит Грабский.

Источник: Радио НВ