Август, 08 в 15:44

Мама 4-летней Лизы, погибшей во время ракетного удара по Виннице 14 июля, впервые заговорила о трагедии на своей странице в Instagram.

Дочь Ирины Дмитриевой убили у нее на глазах. Они вместе шли на занятие к логопеду, когда россияне нанесли ракетный удар по Виннице. Девочка погибла на месте, Ирину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

– Почти месяц прошел после ужасной трагедии. Мне кажется, что Лиза ждет меня дома. Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю… И не хочу жить в новой ужасной реальности, – пишет Ирина.

Женщина вспоминает, что ее дочь была жизнерадостной и научила ее безусловной любви.

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– К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало. Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, душа моя плачет. Проклятые изверги рашисты убили тебя и меня, – делится эмоциями Ирина.

Она также поблагодарила за поддержку всех людей, которые не остались безучастными к трагедии семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я мама янгола (@l.i.z.i.love)

Напомним, что 14 июля российские оккупанты обстреляли Винницу. Они попали в здание с офисными помещениями. Также пострадали объекты социальной инфраструктуры и жилые дома рядом. В результате погибло 24 человека.

Источник: Ирина Дмитриева

Фото: Ирина Дмитриева