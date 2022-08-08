Рашисты убили тебя и меня. Мама погибшей в Виннице 4-летней Лизы впервые написала о трагедии
Мама 4-летней Лизы, погибшей во время ракетного удара по Виннице 14 июля, впервые заговорила о трагедии на своей странице в Instagram.
Дочь Ирины Дмитриевой убили у нее на глазах. Они вместе шли на занятие к логопеду, когда россияне нанесли ракетный удар по Виннице. Девочка погибла на месте, Ирину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
– Почти месяц прошел после ужасной трагедии. Мне кажется, что Лиза ждет меня дома. Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю… И не хочу жить в новой ужасной реальности, – пишет Ирина.
Женщина вспоминает, что ее дочь была жизнерадостной и научила ее безусловной любви.
– К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало. Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, душа моя плачет. Проклятые изверги рашисты убили тебя и меня, – делится эмоциями Ирина.
Она также поблагодарила за поддержку всех людей, которые не остались безучастными к трагедии семьи.
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Напомним, что 14 июля российские оккупанты обстреляли Винницу. Они попали в здание с офисными помещениями. Также пострадали объекты социальной инфраструктуры и жилые дома рядом. В результате погибло 24 человека.
Источник: Ирина Дмитриева
Фото: Ирина Дмитриева