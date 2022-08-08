РФ проверяла мир на прочность: эксперт о войне в Грузии и ее последствиях

Август, 08 в 12:10

8 августа считается годовщиной российско-грузинской войны 2008 года, которая длилась пять дней. Хотя она была недолгой, но все же имела колоссальные последствия для Грузии, РФ и всей Европы.

Тогда на Западе не слишком остро отреагировали на действия России. Поэтому теперь, по мнению многих, такая слабая реакция привела к тому, что в 2014 году РФ напала на Украину, а в 2022 году началось полномасштабное вторжение.

Журналист, политический деятель Бачо Корчилава в эфире телемарафона Freedom, говоря о сходстве войны в Грузии и Украине, отметил, что действия России с 1991 года на постсоветском пространстве мало чем отличаются.

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— Европе было очень хорошо сделать вид, что ничего не произошло. Но именно события в Грузии в августе 2008 года привели к тому, что сейчас происходит в Украине. Если бы тогда мир не закрыл глаза и не занимался умиротворением агрессора, не было бы сейчас полномасштабного вторжения. Также была необходима более жесткая реакция на события в Крыму и нападение России на Восток Украины в 2014 году, — объяснил он.

По словам Бачо Корчилавы, своими действиями на протяжении всех этих лет Россия фактически проверяла на прочность западный мир.

В то же время тактика РФ не менялась. Так, принудительная паспортизация, которую оккупанты устроили на Донбассе и на Юге Украины, использовалась Россией и в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

Бачо Корчилава отметил, что такая тактика агрессора всем давно известна. Но только сейчас мир начал думать, что с этим делать, потому что эта угроза стала реальной для Европы.

По мнению политического деятеля, в философии России ничего не изменится, пока не изменится философия Запада по отношению к ней. Пока там будут оставаться люди, которые хотят умиротворять Путина и пытаться сохранить ему “лицо”, до тех пор и будут проблемы.