Август, 08 в 16:44

Глава польской разведки Павел Солох считает, что Россия никогда не откажется от полного завоевания Украины, даже если на это понадобятся годы.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Polsat News.

По словам Солоха, ситуация напоминает 18 век, когда царская Россия завоевала Украину, а позже Крымское ханство.

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— Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала Украину, а позже Крымское ханство. Это заняло годы. Я думаю, что такова позиция российской политической элиты, — сказал Павел Солох.

Солох пояснил, что российские референдумы, которые будут проведены на оккупированных территориях, должны создать определенную правовую ситуацию и присоединить земли к России.

Тогда нападение на те территории будет рассматриваться как нападение на Россию, и сразу же постает угроза применения ядерного оружия.

По словам главы разведки, пока это всего лишь предположения.

Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия намерена полностью стереть Украину с карты мира.