В Донецке и Краматорске оккупанты разбрасывают “мины-бабочки” — разведка Британии

Август, 08 в 10:03

Россия использует противопехотные “мины-бабочки” для защиты и сдерживания передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти “мины-бабочки” могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди гражданского населения.

Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании.

Отмечается, что Россия в Донецке и Краматорске, по всей видимости, пыталась использовать противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

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Серия ПФМ-1, которую обычно называют “миной-бабочкой”, является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

— ПФМ-1 использовались с сокрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки. Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, со временем ухудшаются и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как местному населению, так и гуманитарным операциям по разминированию, — говорится в сообщении.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: с открытых источников