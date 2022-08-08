В Донецке и Краматорске оккупанты разбрасывают “мины-бабочки” — разведка Британии
Россия использует противопехотные “мины-бабочки” для защиты и сдерживания передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти “мины-бабочки” могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди гражданского населения.
Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании.
Отмечается, что Россия в Донецке и Краматорске, по всей видимости, пыталась использовать противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.
Серия ПФМ-1, которую обычно называют “миной-бабочкой”, является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.
— ПФМ-1 использовались с сокрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки. Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, со временем ухудшаются и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как местному населению, так и гуманитарным операциям по разминированию, — говорится в сообщении.
Источник: Минобороны Великобритании
Фото: с открытых источников