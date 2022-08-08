Россияне ударили Градами и ракетами X-59 по Днепропетровщине
Российская армия обстреливала два района на Днепропетровщине — Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
– Российская армия била по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.
Никопольский атаковали трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах.
По Марганецкой общине стреляли из Градов. 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших.
По Красногригорьевской общине враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе изуродованы 9 жилых домов. Предварительно люди не пострадали.
В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину. Люди не пострадали, – говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, что в сети появилась информация об ударах ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко