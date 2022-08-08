Россияне ударили Градами и ракетами X-59 по Днепропетровщине

Август, 08 в 8:06

Российская армия обстреливала два района на Днепропетровщине — Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Российская армия била по двум районам – Никопольскому и Криворожскому. Никопольский атаковали трижды. Под огонь попали четыре села в двух общинах. По Марганецкой общине стреляли из Градов. 20 прилетов вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших.

По Красногригорьевской общине враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт. В селе изуродованы 9 жилых домов. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину. Люди не пострадали, – говорится в сообщении главы ОВА.

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Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко