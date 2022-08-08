Август, 08 в 10:31

Российские захватчики утром 8 августа снова обстреляли Харьков.

Обновлено в 11.02. По состоянию на 11.00 известно об одном погибшем и одном раненом из-за вражеской атаки. По словам Синегубова, медики экстренной медицинской помощи работают на месте.

Обновлено в 10.46. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела города уже погиб один человек.

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— Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствуем родным, – говорит он.

Ранее об обстрелах города сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

– Внимание! Жители Харькова и области находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасные места, — отметил он.

Позже Синегубов также уточнил, что, по предварительной информации, известно о пострадавшем в Шевченковском районе Харькова.

Терехов также подтвердил информацию об обстрелах.

– Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Несколько минут назад там произошел взрыв. Никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях – обстрелы могут повториться, — говорит он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.

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