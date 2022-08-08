Август, 08 в 16:01

В понедельник, 8 августа, стартовал прием заявок на образовательную программу IT Generation для украинцев, желающих получить профессию в ІТ.

Проект реализует Министерство цифровой трансформации вместе с Binance Charity и Львовским IT Кластером.

Набор заявок на программу будет длиться две недели. После этого школы проведут отбор 1 тыс. украинских студентов, и уже осенью начнется обучение.

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– Наши партнеры оплатят 100% стоимости курсов в топовых школах Украины – Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy и других. Вам нужно только выбрать одно из направлений обучения. К примеру, JavaScript, Java, Python, Blockchain, UI/UX Design, Digital Marketing и т.д., — рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Как подать заявку:

Выберете на сайте IT Generation школу и направление. Зарегистрируйтесь на платформе Binance. Пройдите верификацию, чтобы получить Binance Account ID. Перейдите на сайт школы и подайте заявку на участие.

Напомним, что с сентября в 50 школах стартует пилотный проект нового учебного курса Информатика NewG, который станет частью государственной реформы IT-образования.

По словам Федорова, курс поможет сделать уроки информатики интересными и понятными для школьников.