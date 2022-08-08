Украинцы могут бесплатно получить образование в IT: как подать заявку на программу IT Generation
В понедельник, 8 августа, стартовал прием заявок на образовательную программу IT Generation для украинцев, желающих получить профессию в ІТ.
Проект реализует Министерство цифровой трансформации вместе с Binance Charity и Львовским IT Кластером.
Набор заявок на программу будет длиться две недели. После этого школы проведут отбор 1 тыс. украинских студентов, и уже осенью начнется обучение.
– Наши партнеры оплатят 100% стоимости курсов в топовых школах Украины – Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy и других. Вам нужно только выбрать одно из направлений обучения. К примеру, JavaScript, Java, Python, Blockchain, UI/UX Design, Digital Marketing и т.д., — рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
Как подать заявку:
- Выберете на сайте IT Generation школу и направление.
- Зарегистрируйтесь на платформе Binance.
- Пройдите верификацию, чтобы получить Binance Account ID.
- Перейдите на сайт школы и подайте заявку на участие.
Напомним, что с сентября в 50 школах стартует пилотный проект нового учебного курса Информатика NewG, который станет частью государственной реформы IT-образования.
По словам Федорова, курс поможет сделать уроки информатики интересными и понятными для школьников.