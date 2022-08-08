Украинские защитники сбили российскую крылатую ракету Калибр над Одесщиной
В небе над Одесской областью с утра 8 августа украинские силы ПВО сбили российскую ракету.
Об этом сообщил Одесский городской совет. По их данным, это произошло примерно в 10.00. В настоящее время в области была объявлена воздушная тревога.
— 8 августа, около 10.00 часов, в небе над Одесщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожена крылатая ракета морского базирования типа Калибр выпущенная с подводной лодки в Черном море, — отметили в горсовете.
Также они призвали местных жителей соблюдать правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, чтобы не подвергать себя опасности.
Напомним, 8 августа российские военные выпустили ракеты по Умани. По предварительным данным, сработало ПВО.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.
Где идут бои на 8 августа можно посмотреть на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ВС ВСУ