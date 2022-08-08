В Одессе отдыхающие купаются в море, несмотря на мины

Август, 08 в 10:34

В Одессе из-за войны в Украине запретили купаться на пляжах, так как в море могут находиться мины. Но люди в разгар сезона игнорируют эти ограничения и отдыхают семьями на многочисленных пляжах.

Так, в соцсетях появилось видео, на котором отдыхающие прыгают в море с пирса на глазах у полиции.

— Полицейские задолбались бегать за отдыхающими и потерпели поражение в этой битве за море, — говорится в сообщении.

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Отдыхающие заходят в море на глазах у стражей порядка. Те, в свою очередь, говорят, что устали сражаться с нарушителями.

В городском совете предостерегают, что опасность отдыха на море слишком высока, ведь российские мины могут неконтролируемо взорваться. Также людей просят воздержаться от пребывания на пляже.

Тем не менее, очень многие украинцы публикуют в соцсетях фото и видео, например, из Аркадии.

– Людей очень много, играет музыка, барабаны бьют, – сказано на видео.

Напомним, что в Николаевской области двое мирных жителей подорвались на мине в море в курортном селе Коблево. Так что Факты ICTV призывают — не игнорируйте запреты властей и полиции на отдых у моря.