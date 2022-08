Очередной ракетный удар ВСУ сорвал попытку российских оккупантов отремонтировать Антоновский мост в Херсоне.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное пропагандистами РФ. Отмечается, что в результате новых прилетов от реактивных систем залпового огня HIMARS уже частично отремонтированный мост получил новые серьезные повреждения.

На нем появились четыре свежих воронки от попадания ракет. Также получила повреждения строительная техника, которая была задействована во время ремонтных работ.

Судя по видео, пытаясь восстановить аварийный объект, оккупанты просто выложили на поврежденные участки бетонные плиты и закатали их в асфальт.

Video with new damage on the Antonovsky bridge across Dnipro river in Kherson.#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/CRAcJ6uGpJ

— Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) August 8, 2022