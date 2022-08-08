Август, 08 в 18:17

Очередной ракетный удар ВСУ сорвал попытку российских оккупантов отремонтировать Антоновский мост в Херсоне.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное пропагандистами РФ. Отмечается, что в результате новых прилетов от реактивных систем залпового огня HIMARS уже частично отремонтированный мост получил новые серьезные повреждения.

На нем появились четыре свежих воронки от попадания ракет. Также получила повреждения строительная техника, которая была задействована во время ремонтных работ.

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Судя по видео, пытаясь восстановить аварийный объект, оккупанты просто выложили на поврежденные участки бетонные плиты и закатали их в асфальт.

Video with new damage on the Antonovsky bridge across Dnipro river in Kherson.#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/CRAcJ6uGpJ — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) August 8, 2022

Отметим, что ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в воскресенье, 7 августа.

Стратегическое значение объекта объясняется тем, что это единственный мост, соединяющий Херсон с другим берегом Днепра, который также оккупирован российскими войсками. Его разрушение закрывает жизненно важные пути снабжения армии РФ.

По словам военного эксперта Олега Жданова, выведение из строя Антоновского моста является первоочередной задачей для освобождения Херсона.