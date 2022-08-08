За время войны в Украине погиб 361 ребенок — Офис Генпрокурора

Август, 08 в 9:16

По состоянию на утро 8 августа 2022 года официальное число детей, погибших в результате войны в Украине, не изменилось — 361. Ранения получили 703 ребенка.

Всего в Украине пострадали более 1064 ребенка.

— Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, — отмечается в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 371, Харьковской — 197, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 59, Херсонской — 55, Запорожской — 40.

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Дети войны — платформа, где можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны РФ против Украины.

Источник: Офис Генерального прокурора