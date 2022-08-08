За время войны в Украине погиб 361 ребенок — Офис Генпрокурора
По состоянию на утро 8 августа 2022 года официальное число детей, погибших в результате войны в Украине, не изменилось — 361. Ранения получили 703 ребенка.
Всего в Украине пострадали более 1064 ребенка.
— Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, — отмечается в сообщении Офиса Генерального прокурора.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 371, Харьковской — 197, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 59, Херсонской — 55, Запорожской — 40.
Из-за обстрелов РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.
Дети войны — платформа, где можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны РФ против Украины.
Источник: Офис Генерального прокурора