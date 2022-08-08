Август, 08 в 0:05

На сайте президента Украины набрала необходимое количество голосов петиция о запрете на въезд для россиян в ближайшие 50 лет.

Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть это обращение.

Автором петиции является Андрей Кузьмин, зарегистрировавший свое обращение к президенту 23 мая 2022 года. Кузьмин предлагает запретить въезжать россиянам на украинские территории в течение следующих 50 лет. На вечер 7 августа под петицией подписалось уже более 25,3 тыс. человек.

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— Господин Президент, Украина уже 8 лет страдает от войны, которую развязала Россия на территории нашей страны. К сожалению, за эти 8 лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с Россией. Мы поплатились за это тысячами жизней, – пишет Андрей Кузьмин в своем обращении.

Автор аргументирует запрет на въезд для граждан России “безопасностью каждого украинца сейчас и в будущем”.

Кроме того, Андрей Кузьмин предлагает не выдавать виды россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне.

Отметим, что данная петиция появилась до отмены безвизового режима с Россией.