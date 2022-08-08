Угроза ракетных ударов растет: Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море
Количество боевых кораблей оккупантов в Черном море выросло в пять раз. Это увеличивает угрозу нанесения вражеских ракетных ударов по территории Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.
— Их количество увеличилось фактически в пять раз, потому что на прошлой неделе количество таких кораблей, согласно отчетам командования Юг, составляло всего две единицы, — сказал он.
По словам эксперта, угроза состоит в том, что корабли могут быть оснащены крылатыми ракетами типа Калибр, которыми Россия обстреливает Украину.
— Сейчас существенно увеличено количество кораблей оккупантов, соответственно количество потенциальных ракет, размещенных на этих кораблях, возросло и, к сожалению, риски нанесения ударов по Украине тоже выросли, — подытожил Мусиенко.
Ранее ВМС сообщали, что в Черном море российские войска удерживают четыре носителя крылатых ракет Калибр с общим залпом 24 ракеты.
В Азовском море противник продолжает удерживать на боевом дежурстве до четырех кораблей и катеров, а в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет Калибр.