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Факты / Украина

Угроза ракетных ударов растет: Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море

Валентина Чорна, редактор ленты
російський військовий корабель
Фото: Depositphotos

Количество боевых кораблей оккупантов в Черном море выросло в пять раз. Это увеличивает угрозу нанесения вражеских ракетных ударов по территории Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

— Их количество увеличилось фактически в пять раз, потому что на прошлой неделе количество таких кораблей, согласно отчетам командования Юг, составляло всего две единицы, — сказал он.

По словам эксперта, угроза состоит в том, что корабли могут быть оснащены крылатыми ракетами типа Калибр, которыми Россия обстреливает Украину.

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— Сейчас существенно увеличено количество кораблей оккупантов, соответственно количество потенциальных ракет, размещенных на этих кораблях, возросло и, к сожалению, риски нанесения ударов по Украине тоже выросли, — подытожил Мусиенко.

Ранее ВМС сообщали, что в Черном море российские войска удерживают четыре носителя крылатых ракет Калибр с общим залпом 24 ракеты.

В Азовском море противник продолжает удерживать на боевом дежурстве до четырех кораблей и катеров, а в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет Калибр.

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