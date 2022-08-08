Совершенно другой уровень: боец ВСУ о западной военной технике

Август, 08 в 14:17

Польские самоходные пушки Краб, которые получила Украина, показывают себя исключительно с лучшей стороны.

Благодаря им украинские военные вышли на качественно новый уровень, ведь и пушки, и командирская машина оснащены современными средствами, где есть и GPS-навигатор, и компьютер, к которому привязаны все машины.

Об этом говорит командир самоходной артбатареи. По его словам, все это ускоряет работу. На машине управления во время движения командир может видеть все свои машины – как они рассредоточены.

Сейчас смотрят

— Эта техника гораздо лучше, чем та, что мы имели раньше, и на голову выше той, что имеют россияне. Образцы вооружения, которые мы использовали до сих пор, также эффективны, и мы на них работаем, но это совсем другой уровень, и даже сравнивать их нецелесообразно. Это новый этап в вооружении наших ВСУ, — говорит командир.

В то же время в Defense Express отмечают, что такой формат управления, как у САУ Краб, позволяет держать дистанцию ​​между установками до 1-1,5 км и минимизировать риск накрытия огнем противника сразу всей батареи, в соответствии с руководством НАТО.

Это значительно отличается от советского стиля управления, когда батарея была завязана на одну бусоль и интервал между пушками был максимум 100 м.

Источник: Армия Inform