ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи Песков и Авдеевки — Генштаб
Украинские защитники отбили вражеские атаки на четырех направлениях, в районе Верхнекаменского, Бахмута, Песков и Марьинки.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.
– С целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел, — отметили в Генштабе.
На Бахмутском направлении враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.
Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
Россияне вели наступательные действия по направлениям Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.
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