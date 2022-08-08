Август, 08 в 8:36

Украинские защитники отбили вражеские атаки на четырех направлениях, в районе Верхнекаменского, Бахмута, Песков и Марьинки.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

– С целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел, — отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

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Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

Россияне вели наступательные действия по направлениям Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 166-е сутки.

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