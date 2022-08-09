Август, 09 в 11:29

На Закарпатье таможенники обнаружили четыре попытки незаконного ввоза в Украину гуманитарной помощи. Стоимость незаконных грузов – более 3 миллионов 300 тысяч гривен. Под видом гуманитарной помощи перевозчики завозили на территорию Украины брендовую одежду и обувь.

– В одном из случаев под видом гуманитарной помощи водители рейсового автобуса, ехавшего из Испании, пытались завезти в Украину одежду известных торговых марок. В одной из деклараций они указали, что везут гуманитарную помощь весом более 150 килограммов. Но во время проверки багажного отсека автобуса таможенники нашли среди личных вещей пассажиров картонные коробки. Там были 173 брендовых платья разных размеров, стоимостью более 300 тысяч гривен, — рассказала Фактам ICTV спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

В другом случае водитель грузовика через таможенный пост Тиса под видом гуманитарки пытался ввезти в Украину новенькую обувь на 2 миллиона гривен.

– По результатам анализа документов, выявлен высокий риск направления грузов гуманитарной помощи в адреса получателей без их согласия, или без их ведома. Перевозчики используют реквизиты находящихся в открытом доступе организаций получателей гуманитарной помощи. А это может привести к использованию товаров гуманитарной помощи не по назначению. Соответственно, помощь не получат те люди, которые действительно в ней нуждаются, — объясняет Виктория Сенгетовская.

Брендовые вещи под видом гуманитарки: на Закарпатье пытались незаконно ввезти товар / 6 фотографий

Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни постоянно осуществляет анализ информации о перемещении товаров гуманитарной помощи через закарпатские пункты пропуска. Объемы непрерывного ввоза транспортных средств, перемещающих грузы гуманитарной помощи или сами заезжающих на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, значительны. Товары признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу.

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— При наличии определенных критериев риска, с целью проверки сведений, заявляемых в декларациях водителями транспортных средств, таможня обращается в областные военные администрации с целью подтверждения последними фактов получения грузов с гуманитарной помощью конечным получателям, — разъясняют в Закарпатской таможне.

Выявляя незаконные гуманитарные грузы, таможенники сообщают об этом правоохранительным органам Закарпатской области. Также направляют запросы в адрес иностранных отправителей или дарителей товаров гуманитарной помощи. Незадекларированные товары изымаются до решения суда.