Август, 09 в 13:57

На 167-е сутки полномасштабной войны армия РФ при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 09.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения Вооруженных сил Беларуси усиленно охраняют участок границы в Брестской и Гомельской областях.

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В приграничных районах Брянской и Курской областей, что на Северском направлении, РФ содержит отдельные подразделения Западного военного округа.

Последние демонстрационными действиями пытаются сковать маневры подразделений украинских войск и помешать их перебрасыванию на другие направления.

Из ствольной и реактивной артиллерии россияне обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районах сел Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области.

Воздушную разведку российские захватчики вели вблизи Гая и Шалыгиного.

Боевыми действиями на Слобожанском направлении оккупанты стремятся удержать ранее занятые рубежи и воспрепятствовать наступлению украинских военных.

На Харьковском направлении российские захватчики обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы 16 населенных пунктов.

Вражеский авиаудар пришелся вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг бил из артиллерии по районам Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

Под вражеским огнем находились районы вблизи Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении под огнем артиллерии РФ находились районы в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины.

Авиацию враг привлекал вблизи Вершины, Зайцевого, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

Бегством завершилась для оккупантов попытка разведки боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут, а также наступление неподалеку от Зайцевого.

Зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки, Сухой Балки, а также авиаудары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка на Авдеевском направлении.

Отступили россияне после неудачных наступательных боев недалеко от Красногоровки и Авдеевки.

Районы 10 населенных пунктов армия РФ обстреляла на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Для ударов по районам близ Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки российские войска привлекали авиацию.

В районах Великой Новоселки и Времевки украинские защитники обезвредили разведывательные группы.

Артиллерийскими обстрелами оккупанты пытались сковать действия ВСУ в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Князевка на Южнобужском направлении.

Нанесены авиаудары армией РФ возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

В районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки украинская сторона зафиксировала работу вражеского беспилотника.

В акватории Черного моря у РФ готовы к применению два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 9 августа 2022

личного состава – около 42 640 (+300),

танков ‒ 1 817 (+6),

боевых бронированных машин – 4 076 (+6),

артиллерийских систем – 964 (+4),

реактивных систем залпового огня – 261,

средств противовоздушной обороны – 133 (+1),

самолетов – 223,

вертолетов – 193 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 757 (+3),

крылатых ракет – 185 (+3),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 998 (+5),

специальной техники – 87 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.