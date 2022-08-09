Август, 09 в 19:16

После взрывов во временно оккупированном Россией Крыму на аэродроме Саки в Новофедоровке в соцсетях появилось множество реакций.

И пока украинцы делали мемы из-за успехов ВСУ на юге Украины и паники россиян, представители украинской власти решили прокомментировать взрывы в Крыму, но своим способом.

Реакция украинских чиновников на взрывы в Крыму – в материале на Фактах ICTV.

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О том, что сегодня отмечают день коренных народов, в частности, народов Крыма, напомнила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своем Telegram-канале.

— Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке – очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина, — написала она.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак упомянул о красоте Украины летом.

– Украинский юг особенно прекрасен в августе, – написал он после сообщений о взрывах в Новофедоровке.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал гражданам РФ, что у них еще есть шанс укрыться от наступления Вооруженных сил Украины.

— Граждане России, незаконно находящиеся/поселившиеся в оккупированном РФ Крыму! Только что вы получили первый “звонок”, указывающий вам немедленно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте времени, уезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив, — написал он у себя на Facebook.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пошутила, что курить в неустановленных местах бывает опасно для жизни.

— Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах, — написала она.

Также Маляр вспомнила и об известном меме с “бавовной”.

— Обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая, — добавила она.

Заместитель руководителя ОП Алексей Арестович также упомянул об опасности от курения возле огнеопасных мест.

– Российская привычка курить у хлопка в конце концов их погубит, – написал Арестович в своем Telegram-канале.

Вся известная информация о взрывах на аэродроме в оккупированном Крыму – в материале на Фактах ICTV.

Фото: GirkinGirkin