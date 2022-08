Мощные взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке прогремели сегодня днем. В Минобороны РФ заявили, что там произошла детонация авиационных боеприпасов.

Тем не менее в российских соцсетях обсуждают несколько версий случившегося.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в РФ почти никто не верит в официальную версию от российского Минобороны о нарушении правил безопасности.

В российском информпространстве обсуждают следующие версии взрывов:

“Глава Крыма” Сергей Аксенов заявил, что говорить о причинах инцидента и о пострадавших “пока рано”, однако подчеркнул, что ситуация под контролем.

Американский журналист Майкл Вайс в своем Twitter опубликовал комментарий одного из высокопоставленных чиновников Минобороны Украины.

Так, чиновник, комментируя журналисту взрывы на авиабазе российских оккупантов, сказал: Это просто разминка.

Pinged a senior Ukrainian Ministry of Defense official just now about these stunning long-range strikes on a Russian air base in Crimea. His reply: “It’s just warming up.”

— Michael Weiss ???????????????????? (@michaeldweiss) August 9, 2022