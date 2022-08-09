Август, 09 в 20:03

Мощные взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке прогремели сегодня днем. В Минобороны РФ заявили, что там произошла детонация авиационных боеприпасов.

Тем не менее в российских соцсетях обсуждают несколько версий случившегося.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в РФ почти никто не верит в официальную версию от российского Минобороны о нарушении правил безопасности.

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В российском информпространстве обсуждают следующие версии взрывов:

Удар беспилотников “камикадзе” по складу боеприпасов или горюче-смазочных материалов;

Удар ракетами большой дальности из РСЗО HIMARS с территории Украины;

Выстрел украинских партизан из гранатомета по резервуарам с топливом, после чего начался грандиозный пожар и детонация сваленных в штабеля авиабомб.

“Глава Крыма” Сергей Аксенов заявил, что говорить о причинах инцидента и о пострадавших “пока рано”, однако подчеркнул, что ситуация под контролем.

Что говорят в Украине?

Американский журналист Майкл Вайс в своем Twitter опубликовал комментарий одного из высокопоставленных чиновников Минобороны Украины.

Так, чиновник, комментируя журналисту взрывы на авиабазе российских оккупантов, сказал: Это просто разминка.

Pinged a senior Ukrainian Ministry of Defense official just now about these stunning long-range strikes on a Russian air base in Crimea. His reply: “It’s just warming up.” — Michael Weiss ???????????????????? (@michaeldweiss) August 9, 2022

В Минобороны Украины заявили, что не могут установить причину возгорания на российском аэродроме. Однако отметили, что этот факт оккупанты могут использовать в информационной войне.

Напомним, что до весны 2014 года на авиабазе в поселке Новофедоровка возле города Саки находилась часть 10-й бригады морской авиации ВСУ. Во время аннексии Крыма украинские военные смогли эвакуировать на материковую Украину два самолета и шесть вертолетов.

Ранее в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что удар по авиабазе в Новофедоровке могли нанести беспилотники, а еще противокорабельные ракеты. Также теоретически могли использовать ракеты большой дальности ATACMS.

Источник: Минобороны Украины, Антон Геращенко