Август, 09 в 13:54

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, как мужчинам, имеющим право на временное проживание в ЕС, уехать из Украины.

Так, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, имеют право на выезд из Украины. Но постоянно проживающие за рубежом подлежат консульскому учету.

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При пересечении государственной границы Украины они должны предоставить соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины “Оформлен выезд на постоянное проживание” и дипломатического учреждения Украины “Принят на консульский учет”.

Недавно в Госпогранслужбе также объяснили, что во время действия военного положения разрешается выезд за пределы Украины мужчин, временно непригодных к военной службе, при наличии подтверждающих документов.