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Факты / Украина

Выезд мужчин, имеющих право на временное проживание в ЕС: в ГПСУ назвали условия

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Выезд мужчин, имеющих право на временное проживание в ЕС: в ГПСУ назвали условия
Фото: Depositphotos

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, как мужчинам, имеющим право на временное проживание в ЕС, уехать из Украины.

Так, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, имеют право на выезд из Украины. Но постоянно проживающие за рубежом подлежат консульскому учету.

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При пересечении государственной границы Украины они должны предоставить соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины “Оформлен выезд на постоянное проживание” и дипломатического учреждения Украины “Принят на консульский учет”.

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Недавно в Госпогранслужбе также объяснили, что во время действия военного положения разрешается выезд за пределы Украины мужчин, временно непригодных к военной службе, при наличии подтверждающих документов.

Источник: Госпогранслужба
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