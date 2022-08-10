Активную фазу войны жизненно необходимо завершить к началу зимы — Ермак

Август, 10 в 18:24

Для Украины жизненно необходимо закончить активную фазу войны до наступления зимы, поскольку существует риск ударов России по теплоэнергетической инфраструктуре.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Конечно, такие риски (атаки по объектам теплоэнергетики, — Ред.) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны к концу осени.

Он также добавил, что это сложная и амбициозная задача, однако жизненно необходимая.

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По его словам, Украина делает все возможное для достижения целей деоккупации и информирует партнеров. Чем дольше российские военные будут находиться на территории Украины и будут пытаться “окопаться”, тем сложнее будет эти территории освободить.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Андрей Ермак