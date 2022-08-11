Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Арестович назвал количество HIMARS, необходимых Украине для решения задач

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Арестович назвал количество HIMARS, необходимых Украине для решения задач
Фото: Генштаб ВСУ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE заявил, что для решения боевых задач Украине в идеале необходимо в два раза больше HIMARS, чем есть на данный момент. А это примерно 50 штук.

 — Если в Украине будет 60 HIMARS, то каждое оперативное направление будет защищено и не нужно будет маневрировать. Линия фронта сейчас как от Талина до Гибралтар. Это для понимания, какую территорию надо обеспечивать ресурсами. Если посчитать, а еще же есть внутренний фронт 1 300 км. А HIMARS нужны не только на внутренний фронт, нужно прикрывать Сумское направление, Киевское, Волынское, — заявил советник президента.

Напомним, что заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Пентагон пока не будет отправлять Украине новые РСЗО HIMARS, однако намерен отправить достаточно боеприпасов (GMLRS) для них.

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка