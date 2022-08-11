Арестович назвал количество HIMARS, необходимых Украине для решения задач

Август, 10 в 23:34

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE заявил, что для решения боевых задач Украине в идеале необходимо в два раза больше HIMARS, чем есть на данный момент. А это примерно 50 штук.

— Если в Украине будет 60 HIMARS, то каждое оперативное направление будет защищено и не нужно будет маневрировать. Линия фронта сейчас как от Талина до Гибралтар. Это для понимания, какую территорию надо обеспечивать ресурсами. Если посчитать, а еще же есть внутренний фронт 1 300 км. А HIMARS нужны не только на внутренний фронт, нужно прикрывать Сумское направление, Киевское, Волынское, — заявил советник президента.

Напомним, что заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Пентагон пока не будет отправлять Украине новые РСЗО HIMARS, однако намерен отправить достаточно боеприпасов (GMLRS) для них.