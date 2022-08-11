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Факты / Украина

Будут горячие три месяца: Арестович о заявлении Ермака о завершении войны к зиме

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE прокомментировал заявление Андрея Ермака относительно окончания активных боевых действий в Украине к зиме. 

— И он (Ермак, — Ред.) сказал очень важную программную вещь — мы должны закончить боевые действия победой до зимы. Он бы никогда не озвучил это, если бы это не было консолидированной позицией запада и военно-политического руководства страны, согласованного старшими военными. Безусловно, это позиция президента, ну и западных партнеров. Он бы не озвучил это, если бы об этом не договорились, а поскольку до зимы осталось то всего (мало времени, — Ред.), сейчас будут очень горячие три месяца, — говорит Арестович.

Напомним, что 10 августа Андрей Ермак заявил о том, что для Украины жизненно необходимо закончить активную фазу войны до наступления зимы, поскольку существует риск ударов России по теплоэнергетической инфраструктуре.

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