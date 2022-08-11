Будут горячие три месяца: Арестович о заявлении Ермака о завершении войны к зиме

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE прокомментировал заявление Андрея Ермака относительно окончания активных боевых действий в Украине к зиме.

— И он (Ермак, — Ред.) сказал очень важную программную вещь — мы должны закончить боевые действия победой до зимы. Он бы никогда не озвучил это, если бы это не было консолидированной позицией запада и военно-политического руководства страны, согласованного старшими военными. Безусловно, это позиция президента, ну и западных партнеров. Он бы не озвучил это, если бы об этом не договорились, а поскольку до зимы осталось то всего (мало времени, — Ред.), сейчас будут очень горячие три месяца, — говорит Арестович.