Это все вранье: оккупант жалуется, что их не меняют на позициях

Август, 10 в 11:15

Российские оккупанты в Херсонской области жалуются, что им не проводят ротацию и их никто не собирается менять на позициях.

Об этом свидетельствует новая запись перехвата Главного управления разведки Украины. Во время разговора с сыном отец спрашивает российского военного, почему у него грустный голос, и призывает не падать духом.

В ответ он слышит:

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– Да кажется, нас здесь совсем не меняют, это все ложь. Просто знаешь какие мысли? Ну, дальше полгода. И что, как надолго это все? На год или что теперь? Командировка или как? Никто ничего не знает, – жалуется захватчик.

Также оккупант недоволен постоянными обстрелами со стороны Вооруженных Сил Украины. Он жалуется отцу на артиллерийские и минометный прилеты каждые 5-10 минут.

Недавно украинская разведка также публиковала еще один перехват разговора, где российский оккупант рассказывает, что несколько батальонов выводят из зоны боевых действий из-за высоких потерь.

Захватчик сообщил, что теперь россияне будут формировать один полноценный батальон из бывших троих.