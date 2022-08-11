Август, 10 в 23:16

Украинцам на оккупированных территориях следует передавать данные о враге спецслужбам или военным Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 10 августа.

Он обратился к жителям временно оккупированных территорий. Президент напомнил, что бы ни обещали оккупанты, они имеют один путь — через побег, и то, это в лучшем случае, если успеют.

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– Мы выгнали русскую армию из северных областей. Мы выгнали оккупантов из нашего Змеиного. Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они сбегут из Харьковщины, с Донбасса, из Крыма… И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь, — сказал президент.

Он призвал всех, кто владеет любой важной информацией о враге, сообщить ее безопасным для себя способом украинским спецслужбам или военным.

– Если знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом, – сказал президент.

Кроме того, президент призвал помогать украинцам на оккупированных территориях, которые остались сами или без связи.

— Говорите с ними, поддерживайте их, рассказывайте им о нашей борьбе и возможности эвакуироваться на свободную территорию. Оккупанты используют наших людей для прикрытия своих ударов как живой щит. Украина вернет все свое, и должна сохранить больше жизней, — объяснил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что в течение 10 августа провел несколько важных совещаний, в частности, по программе быстрого восстановления освобожденных территорий.

Украинский лидер рассказал, что продолжает создавать новые связи на самом высоком уровне со странами Африки. В качестве примера он привел разговор 10 августа с президентом Республики Гана, а вчера, 9 августа, разговор с президентом Демократической Республики Конго.

— Продовольственная безопасность, сотрудничество в международных организациях, экономические связи – это круг вопросов, которые идут в плюс и нашему государству, и африканским странам, — сказал Владимир Зеленский.

Президент также рассказал, что сегодня вечером подписал указ о награждении наших защитников. 244 участника боевых действий были отмечены государственными наградами, из них 21 – посмертно.