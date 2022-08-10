Прорыв оккупантов в Одесскую область: генерал Марченко оценил риски

Август, 10 в 12:28

Российские войска еще в марте имели планы оцепить Николаев и через Вознесенск прорываться в Одесскую область, однако враг упустил этот шанс, считает генерал-майор Дмитрий Марченко.

По его словам, сейчас оккупанты больше думают о бегстве из Украины.

– Свой шанс это сделать они упустили еще в марте. Поэтому сейчас им будет очень сложно, они понесут большие потери – и личного состава, и техники. Они уже морально очень потрепаны и хотят убегать. По их переговорах мы слышим, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Они уже собираются убегать за Днепр, – подчеркнул генерал-майор.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

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