России не хватает квалифицированной пехоты для наступления – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE прокомментировал заявления российской стороны относительно нехватки у них квалифицированной пехоты.

— Проблемы там грядут. И все это героическое убийство армии “ДНР” и “ЛНР” — это тупо утилизация. Если они на четвертые сутки наступления начали жаловаться, что не хватает квалифицированной пехоты, которая способна штурмом брать в ближних боях населенные пункты, то пиши пропало. Все, кто мог, он остался либо в Лисичанске, либо в Северодонецке, либо вокруг них, либо на Юге пытается сдержать наступление украинской армии, — говорит Арестович.