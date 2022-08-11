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Факты / Украина

России не хватает квалифицированной пехоты для наступления – Арестович

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE прокомментировал заявления российской стороны относительно нехватки у них квалифицированной пехоты.

— Проблемы там грядут. И все это героическое убийство армии “ДНР” и “ЛНР” — это тупо утилизация. Если они на четвертые сутки наступления начали жаловаться, что не хватает квалифицированной пехоты, которая способна штурмом брать в ближних боях населенные пункты, то пиши пропало. Все, кто мог, он остался либо в Лисичанске, либо в Северодонецке, либо вокруг них, либо на Юге пытается сдержать наступление украинской армии, — говорит Арестович.

К слову, ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что стягивание дополнительных войск на Юг не особо поможет оккупационной российской армии.

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