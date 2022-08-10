Август, 10 в 1:08

Государственный департамент США объявил о намерении выделить $89 миллионов для помощи Украине в разминировании своих территорий.

Об этом говорится в сообщении американского Госдепа от 9 августа.

— Незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину привело к тому, что огромные территории страны были замусорены минами, неразорвавшимися боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Гротескное использование самодельных взрывных устройств в том виде, который мы наблюдаем в Украине со стороны российских субъектов, ранее ассоциировалось только с ИГИЛ в Сирии, — говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что взрывоопасные предметы блокируют доступ к плодородным сельскохозяйственным угодьям, задерживают усилия по восстановлению, не позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома и продолжают убивать и калечить невинных украинских граждан.

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— Американское финансирование позволит развернуть около 100 команд по разминированию и поддержит масштабный проект по обучению и оснащению для укрепления потенциала правительства Украины в области разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов, говорится в сообщении.

По оценкам правительства Украины, 160 тыс. кв. км территорий земель могут быть загрязнены. В Госдепе такие территории сравнили с площадью штатов Вирджиния, Мэриленд и Коннектикут вместе взятых.

Источник: U.S. Department of State