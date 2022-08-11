Август, 10 в 23:48

В Донецке произошла утечка аммиака в Калининском районе города.

Об этом сообщают подконтрольные СМИ оккупационной “власти” Донецка.

Перед этим появлялись сообщения о взрывах на одном из пивзаводов Донецка. Местные писали о мощных взрывах и масштабном пожаре, который виден из многих районов города в районе местного пивзавода.

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Зона поражения при утечке аммиака составляет 2 км.

При этом в донецких Telegram каналах пишут, что запаха аммиака нет, однако в некоторых районах, по сообщениям местных жителей, есть хмельной запах.

В Донецке произошел взрыв на пивзаводе. Местные СМИ пишут об утечке аммиака / 2 фотографии

Пока нет официальной информации о ситуации в Донецке.

Фото: Скриншот с видео