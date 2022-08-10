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Факты / Украина

“Валите там всех”: разведчик РФ приказал расстрелять людей под Броварами — перехват

Валентина Летяк, редактор ленты
Антон Струєв розвідник РФ
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ собрали полную доказательную базу в отношении лейтенанта ВС РФ Антона Струева с позывным Беркут, который лично отдавал приказы расстреливать мирных жителей во время оккупации населенных пунктов Броварского района Киевской области.

Командиру разведроты разведывательного батальона 15 бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ объявлено подозрение по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

 

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Среди доказательств – перехваченный СБУ телефонный разговор оккупанта с подчиненным, в котором тот отдает преступный приказ:

– Да валите там всех, на**й! Есть гражданские – на**й в расход, сука, всех!

В селах Мокрец и Заворичи Струев лично брал людей в плен и жестоко допрашивал.

А утром 22 марта оккупант приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом мужчину. К счастью, после тяжелого ранения тот выжил и узнал своего убийцу. Потому теперь готов свидетельствовать в международном суде.

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Источник: СБУ
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