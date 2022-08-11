$12 тыс. за помощь с выездом за границу: адвокат организовала схему для призывников
В Киеве правоохранители задержали адвоката, которая за деньги изготовляла поддельные документы для пересечения мужчинами призывного возраста границы Украины.
— Согласно материалам следствия, подозреваемая, находясь в преступном сговоре с другими лицами, за денежное вознаграждение разработала и внедрила механизм изготовления поддельных документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения. В частности, стоимость “услуг” по изготовлению справок военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киева составляла $12 тыс., — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Адвоката задержали при получении ею оговоренной суммы за изготовление справки военно-врачебной комиссии с фиктивным диагнозом, что дает отсрочку от призыва на срочную службу.
Во время обысков по месту жительства злоумышленницы изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также передававшиеся ранее денежные средства.
Адвокату вручено подозрение по ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 (изготовление поддельных документов, организация незаконной схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители устанавливают ее подельников.
Источник: Киевская городская прокуратура
Фото: скрин с видео