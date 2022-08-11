Август, 11 в 12:34

Анализ фото и видео с места трагедии в Еленовке, где погибли около полусотни украинских военнопленных, а также спутниковые снимки свидетельствуют о том, что версия событий, выдвинутая РФ, не соответствует действительности.

Об этом говорится в расследовании телеканала CNN. Так, вероятность того, что по колонии был нанесен удар с РСЗО HIMARS практически исключена.

Отметим, что в России и так называемой ДНР утверждают, что именно ВСУ якобы ударили по колонии после того, как украинские военнопленные заговорили о преступлениях, совершенных ими по приказу политической власти Украины.

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В то же время все признаки свидетельствуют о том, что российская версия – вымысел. Эксперты, опрошенные CNN, исключили удар из HIMARS, но не могут точно сказать, что является причиной гибели пленных. Большинство признаков указывают на то, что в здании произошел сильный пожар. Некоторые свидетели также заявляли, что не было слышно звуков приближающейся ракеты.

На фотографиях с места трагедии видно, что стены постройки все еще стоят, а большая часть крыши осталась целой. По словам специалистов, если бы это был удар HIMARS, то он нанес бы значительно большие повреждения. Тем более, снимки изнутри указывают на сильный масштабный пожар.

Кроме того, на следующее утро после взрыва российские пропагандисты показали фрагменты ракеты, на одной из которых виден серийный номер HIMARS, но обломки удивительно в хорошем состоянии, несмотря на произошедший в здании пожар.

Эксперты говорят, что изображения и видео с Еленевки несовместимы с атакой HIMARS. Это хорошо видно, если сравнить со снимками разрушенного HIMARS в июле состава оккупантов в Новой Каховке.

– На этих видео нигде нет воронки, кровати не отодвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные поражения от огня. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, вы бы видели воронки, разбитый потолок и стены, тела после взрыва. Разрушения, видимо, были вызваны преимущественно большим и интенсивным пожаром, — отметил специалист по оружию.

Также они считают удивительным, что фрагменты HIMARS не сфотографировали именно на месте инцидента, хотя это основополагающий элемент любого расследования.

Официальные чиновники США тоже отвергли версию об использовании HIMARS.

– Нашим экспертам по взрывчатым веществам понятно, что это не был удар извне, – заявил CNN один из чиновников.

Напомним, 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке, где удерживали украинских пленных.

Позже Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты допрашивали украинских пленных в Еленовке конвейерно с помощью пыток и побоев.

Фото: Главное управление разведки, CNN