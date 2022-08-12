Август, 11 в 23:56

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС может быть выгоден России как создание площадки для мирных переговоров с Украиной.

С такой оценкой выступил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским оппозиционным политиком Марком Фейгиным.

Арестович упомянул про создание демилитаризированной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

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— Демилитаризированно это значит, что там вообще нету войск. Они оттуда должны отойти, мы в идеале, не должны туда прийти, но там остается персонал, какая-то вооруженная охрана, которая охраняет станцию как таковую. Раньше это делала Нацгвардия, кто-то ведь должен охранять даже от простых хулиганов. Ну и в целом украинские танки и артиллерия не должны туда входить, — объяснил Арестович.

По словам советника главы ОП отметил, что это будет “вторым окном” в этой войне, где указывается, на территории чего не должны распространяться боевые действия. Первой такой зоной Арестович назвал морские порты и коридор для кораблей с украинской агропродукцией.

— Россия, в каком-то смысле, добивается своего, или пытается добиться: рамочно распространить на весь Юг не удается, но отдельными зонами (получается, — Ред.), — сказал он.

При этом Алексей Арестович считает, что это все является признаками неспособности российской армии продолжать наступление.

— Российские военные самим желанием создать эти зоны показывают, что они все патроны в патроннике расстреляли… Сильнейшая сторона, которая является агрессором, вынуждена выпрашивать зоны, где не ведутся боевые действия. Это показывает, что она не может вести боевые действия и хочет создать побольше зон, где будет перемирья, потому что не выдерживают боевого напряжения, — сказал он.

При этом Марк Фейгин высказал предположение, что заявления о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС является предлогом для России, чтобы создать еще одну площадку для мирных переговоров с Украиной.

— Я тоже в это не верю. Они работают чисто на переговоры, — сказал Алексей Арестович.

По его словам, это давняя стратегия России, когда для создания переговорных площадок создаются те или иные ситуации, чтобы потом под давлением вынудить собеседника согласиться на переговоры. Как пример, Арестович привел миграционный кризис на беларуско-польской границе, передвижение военной техники РФ на границе с Украиной весной 2021 года, когда Владимир Путин хотел встретиться с Джо Байденом и другие похожие ситуации.

Источник: Фейгин Live