Ждут, когда на Красную площадь прилетит: россияне обсуждают взрывы в Крыму
После взрывов во временно оккупированном Крыму, россияне начинают разочаровываться в военном руководстве страны.
Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.
Женщина не понимает, почему российское ПВО не защитило воздушное пространство Крыма, а также высказывает мнение, что после таких событий никто в мире не будет покупать их ПВО.
– Как-то вовремя сдетонировал авиасклад. Народ на Россию уже прет. Опозорились на весь мир. Ждут, когда в Москву на Красную площадь прилетит. Уже нет того восхищения, которое было. Типа обломались “по самое не хочу”, – говорит жена оккупанта.
Оккупант отметил, что россияне слушают то, что им говорят, и “не могут даже огрызнуться”.
Мужчина дает свой анализ действий ВСУ и предлагает “сбивать спутники над Украиной”.
– Там получается, что американцы отслеживают, где эти ПВО находятся, и ищут возможность так, чтобы это ПВО обойти. Если такое дело, нужно спутники сбивать над Украиной, чтобы те уже слепли, — добавил он.