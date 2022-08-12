Август, 11 в 21:33

После взрывов во временно оккупированном Крыму, россияне начинают разочаровываться в военном руководстве страны.

Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.

Женщина не понимает, почему российское ПВО не защитило воздушное пространство Крыма, а также высказывает мнение, что после таких событий никто в мире не будет покупать их ПВО.

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– Как-то вовремя сдетонировал авиасклад. Народ на Россию уже прет. Опозорились на весь мир. Ждут, когда в Москву на Красную площадь прилетит. Уже нет того восхищения, которое было. Типа обломались “по самое не хочу”, – говорит жена оккупанта.

Оккупант отметил, что россияне слушают то, что им говорят, и “не могут даже огрызнуться”.

Мужчина дает свой анализ действий ВСУ и предлагает “сбивать спутники над Украиной”.