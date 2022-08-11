Государство не будет забирать детей у родителей после отказа от обязательной эвакуации — Верещук

Август, 11 в 16:32

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге заявила, что государство не будет изымать детей из семей после отказа от обязательной эвакуации.

– Все люди, отказавшиеся от эвакуации, должны подписать обязательную форму отказа. Для людей с детьми будет дополнительная форма отказа, в которой они подпишут согласие на ответственность за любые последствия. Но речь о принудительном изъятии детей из семей не идет. Никакого изъятия ребенка не будет, – подчеркнула она.

Всего во время обязательной эвакуации населения из Донецкой области в безопасные районы эвакуировано 3908 человек, из них 777 – дети.

Всего с начала августа с временно оккупированных территорий выехало 12054 человека, из них – 3517 детей.

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Верещук также напомнила, что обязательная эвакуация предполагает расселение людей.

– Все расходы берет на себя государство. Предоставляется также материальная, гуманитарная и другие виды помощи. К примеру, мы решили обеспечивать семьи с детьми ноутбуками для комфортного начала учебного процесса для детей, — рассказала она.

Расходы на отопление и другие коммунальные услуги государство будет компенсировать непосредственно коммунальным предприятиям населенных пунктов, которые предоставили жилье для ВПЛ.

Напомним, что 2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области, поскольку из-за боевых действий и разрушенной инфраструктуры в регионе не могут начать подготовку к отопительному сезону.