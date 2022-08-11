Для защиты горожан от радиации: в Мелитополе планируют закупить йодид калия

Август, 11 в 19:35

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил о готовности закупить йодид калия для защиты горожан от радиации за счет городского бюджета и призвал Международный Комитет Красного Креста организовать “зеленый” коридор для доставки препарата в город.

— Каждый день рашисты создают угрозы аварий на ЗАЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе. Надеемся, им хватит смысла прекратить это делать, однако должны быть на шаг впереди и защитить наших жителей от возможного радиационного загрязнения. На средства местного бюджета мы готовы оперативно закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия — медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека, — написал Федоров в Telegram.

При этом он отметил, что российские военные уже четвертый месяц не согласовывают “зеленый” коридор для доставки гуманитарных грузов в Мелитополь.

— Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать “зеленый” коридор и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь, — подытожил Федоров.

К слову, Факты ICTV писали, как принимать йод (калия йодид) при радиации, инструкцию и дозы.

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Источник: Иван Федоров