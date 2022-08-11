Август, 11 в 13:12

На 169-е сутки полномасштабной войны российские военные не оставляют намерений установить полный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, оккупанты стремятся удержать временно захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Карта боевых действий в Украине на 11.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины изменений не зафиксировал.

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По состоянию на 11 августа подразделения Вооруженных сил Беларуси усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеновка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении под вражеским огнем находились районы недалеко от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкино и Шевелевки.

На Славянском направлении оккупанты били из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки.

Реактивную артиллерию и танки российские захватчики привлекли для обстрелов у Северского, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки на Краматорском направлении.

Отошли войска РФ после неудачного наступления вблизи Григорьевки и Верхнекаменского. Бои в районе Ивано-Дарьевки продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские танки и артиллерия обстреляли районы недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцево.

Авиаудары пришлись неподалеку от Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцево.

ВСУ отогнали захватчиков назад после разведки боем вблизи Яковлевки.

Не увенчались успехом для армии России наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево – оккупанты с потерями отступили.

Идут боевые действия в районах населенных пунктов Вершина и Дача.

Артиллерийские обстрелы не утихают возле Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песков, Опытного и Красногоровки на Авдеевском направлении.

Авиацию РФ привлекали вблизи Авдеевки. В наступление россияне идут в сторону Марьинки и Песков.

Зафиксированы обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии, а также танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времьевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Вражеская авиация действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы.

Решительно подавили попытки наступления оккупантов ВСУ возле Павловки.

На Южнобужском направлении враг пытается удержать занимаемые позиции и помешать продвижению украинских войск. Интенсивно на этом участке фронта работают вражеские беспилотники.

Под огнем российских войск находилась гражданская и военная инфраструктура в районе Николаева, Украинки, Прибугского, Лиманов, Степной Долины, Благодатного, Веселого Кута, Кобзарцев, Белой Криницы, Твердомедово и Осокоровки.

Нанес авиаудары враг неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Великого Артаково и Лозового.

Потери РФ на 11 августа 2022

личного состава – около 43 тыс. (+200),

танков ‒ 1 846 (+14),

боевых бронированных машин – 4 100 (+14),

артиллерийских систем – 974 (+3),

реактивных систем залпового огня – 261,

средств противовоздушной обороны – 134 (+1),

самолетов – 232,

вертолетов – 193,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 772 (+6),

крылатых ракет – 185,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 018 (+13),

специальной техники – 90 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 169-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.