Август, 11 в 15:50

Укрзализныця в четверг, 11 августа, запустила собственное мобильное приложение. С его помощью пользователи смогут покупать билеты и получать уведомления о рейсах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Укрзализныця.

Теперь в приложении граждане могут:

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приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

вернуть билеты;

получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для быстрых повторных заказов.

Отметим, что тестирование приложения было проведено в июле. А с 11 августа его смогут скачать и пользоваться все пользователи AppStore и Google Play Market.

В компании подчеркнули, что Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а значит, стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют.

В то же время Федоров добавил, что во время полномасштабной войны Укрзализныця стала одним из важнейших элементов критической инфраструктуры.

— Они эвакуировали тысячи людей из зоны боевых действий и вместе с нами организовали выплаты ВПЛ прямо на вокзалах. А сейчас тестируем интернет от Starlink в поездах, чтобы вы всегда могли быть на связи, – говорит он.

Кроме того, следующим этапом диджитализации Укрзализныци станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск потерявшихся вещей, бронирование лаунжа и т.д.

Источник: Михайло Федоров, Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця