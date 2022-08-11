Август, 11 в 15:35

Популярная сеть ресторанов McDonald’s возобновляет свою работу в Украине. Об этом официально заявили представители компании.

Сначала McDonald’s заработает в Киеве и западной части Украины.

– Мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на Западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу. В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов, — говорится в заявлении.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил руководство McDonald’s за решение возобновить работу в Украине.

— Возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны. Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, наконец, часть восстановления Украины, — написал он.

Отметим, что сеть ресторанов McDonald’s приостановила свою работу в Украине сразу после полномасштабного вторжения российских войск.