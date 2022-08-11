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Факты / Украина

Не спасет ни один солнцезащитный крем: Минобороны Украины потроллило россиян относительно отдыха в Крыму

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Не спасет ни один солнцезащитный крем: Минобороны Украины потроллило россиян относительно отдыха в Крыму

Минобороны Украины изящно напомнило тем, кто выбрал отдых в аннексированном Россией Крыму, что от неожиданностей их не спасет ни один солнцезащитный крем.

– Мы советуем нашим уважаемым российским гостям не посещать украинский Крым, если они не хотят неприятных жарких летних каникул. Потому что ни один солнцезащитный крем не защитит их от опасных последствий курения в неположенных местах, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что во временно оккупированном россиянами Крыму во вторник, 9 августа, прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Крыму идет такая же оборонная война, как и в Херсонской области и в Запорожской, поэтому там в любом случае рано или поздно будут случаться такие эксцессы.

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Источник: Минобороны Украины

Фото: tZE inform

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