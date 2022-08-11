Август, 11 в 19:25

Полномасштабная война России “позволила” ей взять под контроль территории с полезными ископаемыми.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на анализ, проведенный канадской фирмой по геополитическим рискам SecDev.

Украина обладает одними из самых больших в мире запасов титановой и железной руды, неиспользованными месторождениями лития и огромными месторождениями угля. В совокупности это все стоит десятки триллионов долларов.

Сейчас смотрят

Львиная доля месторождений угля, который важен для сталелитейной промышленности Украины, сосредоточена на Востоке, где Россия захватила больше всего территорий.

Отмечается, что Россия также богата природными ресурсами. Но захватив месторождения в Украине Россия стремится подорвать украинскую экономику.

Если Москве удастся аннексировать захваченные области, то Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений.

Украина также потеряет запасы природного газа, нефти и редкоземельных минералов, необходимых для ряда высокотехнологичных компонентов. А это может вынудить Западную Европу импортировать из России и Китая.

Анализ SecDev показывает, что РФ контролирует украинские территории с залежами энергоресурсов, металлов и минералов, которые оценивают как минимум в $12,4 трлн. И это всего лишь половина долларовой стоимости 2 209 месторождений, сообщает канадская компания.

Помимо того, что в мире Украина занимает одни из основных позиций по производству сельхозпродукции, в нашей стране есть залежи 117 из 120 наиболее используемых минералов и металлов.

Россия же захватила 63% угольных месторождений, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий.

Москва также взяла под контроль ряд месторождений: 41 угольное, 27 газовых, 14 пропановых, девять нефтяных, шесть железорудных, два месторождения титановой руды, два циркониевой руды и по одному месторождению стронция, лития, урана и золота.

Страна-агрессор теперь контролирует значительные залежи известняка, широко используемого в производстве стали.

Полномасштабная война ухудшает ситуацию для украинской экономики.

Польско-украинская инвестиционная компания Millstone & Co в 2021 году заключила соглашение с австралийской компанией на активное исследование двух неразработанных залежей лития. Но война, начавшаяся в феврале, заморозила планы компании.

Аналитики говорят, что лицензии на другие месторождения полезных ископаемых теперь торгуются с большими дисконтами, поскольку инвесторы сомневаются в целесообразности добычи.

Около 30 млрд тонн украинского угля сейчас находится под контролем России. Аналитики SecDev оценивают эти залежи в $11,9 трлн.

Отмечается, что в сталелитейной промышленности задействовано почти 4 млн украинцев. Но два крупнейших сталелитейных завода были разрушены или захвачены во время боев в Мариуполе. Другие заводы сократили производство.

Военное вторжение России на Восток Украины в 2014 году привело к тому, что Киеву пришлось импортировать уголь. Например, в 2021 году 40% потребленного угля Украина завезла из других стран.

Из-за войны на 60-70% упало производство стали, так как нет доступа к качественному известняку. Чтобы вернуться к довоенным нормам производства, Украине потребуется импортировать известняк.

Аналитики отмечают, что если для Украины потери земель и природных ресурсов станут безвозвратными, то стране придется перестраивать свою экономику. По предварительным оценкам, цена такой перестройки может обойтись в более $750 млрд.