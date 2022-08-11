Август, 11 в 17:16

После взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму россияне начнут отчаиваться в собственной армии.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он объяснил, что россияне, которые на тот момент отдыхали в Крыму, начнут распространять информацию о взрывах, которые видели сами, по разным регионам РФ.

— У всех будет один вопрос: А где же наша ПВО? То есть та противовоздушная, противоракетная система, которой так хвастались россияне, ее просто банально не существует. Они понимают, что военная техника не самая лучшая, армия не самая лучшая в мире, и эти сомнения будут, как ржавчина, разъедать общество, — добавил эксперт.

По словам Ступака, Украина уже несколько недель издевается над российскими системами противовоздушной обороны.

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Наши военные их либо уничтожают, либо обходят. Эксперт подчеркнул, что весь тот маркетинг, который Россия создавала вокруг своих систем, проваливается.

Поэтому у россиян складывается мнение, что по телевизору им не говорят всю правду. Иван Ступак убежден, что в дальнейшем это будет иметь положительное влияние для Украины.