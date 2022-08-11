В Харькове оккупанты выпустили в небо осветительные боеприпасы
Вечером 11 августа в Харькове российские оккупанты выпустили в небо осветительные боеприпасы.
Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.
В сети харьковчане публикуют фото и видео, на которых зафиксировано использование запрещенных боеприпасов.
Отметим, что в своем вооружении РФ имеет и использует против Украины зажигательные боеприпасы 9М22С из реактивных систем залпового огня.
Зажигательное оружие предназначено для уничтожения личного состава, повреждения вооружения и военной техники, сооружений и других объектов. Эффект от него часто путают с фосфорными боеприпасами.
Применение зажигательных боеприпасов в Украине документировано еще в 2014 году. В 2022 году они были использованы врагом в районе Попасной и в Мариуполе.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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