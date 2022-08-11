Август, 11 в 19:55

В Марьинке Донецкой области полицейский автомобиль во время эвакуации гражданских попал под обстрел, в результате чего были ранены двое полицейских.

Оккупанты ударили по Марьинке из артиллерии, снаряд разорвался возле полицейского автомобиля. В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали.

Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения, водителю перебило артерию. Несмотря на кровотечение, они продолжили движение, пока не доставили эвакуированных в безопасное место. В настоящее время они находятся в больнице.

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В Марьинке оккупанты обстреляли авто полиции во время эвакуации населения / 4 фотографии

Такие преступления российские военные совершают далеко не впервые. 31 июля российские оккупанты обстреляли автобус во время эвакуации в Кривой Рог в районе Долгового Херсонской области.

Источник: Полиция Донецкой области