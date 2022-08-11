У них было два плана: Арестович знал о вторжении России в Украину еще осенью
По состоянию на конец октября 2021 года советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на 100% знал, что Россия совершит полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом он рассказал в интервью журналисту и ведущему Дмитрию Гордону.
— Конец октября. Я 100% знал, что нападут. Уже был известен первый срок готовности. Это было 26 декабря. Они должны были быть готовы на католическое Рождество. Но они не успели из-за российской халатности. Второй датой было 12 января. Не успели, – отметил Арестович.
По его словам, оккупанты целый месяц выделили на подготовку к вторжению. Тогда они начали интенсивно перебрасывать Росгвардию.
В целом у РФ было два плана по этой войне. Согласно первому, армия захватчиков должна была в течение месяца или даже меньше разгромить ВСУ. А потом уже должна была прийти Росгвардия, которую уже привезли на границу.
— 16 не успели. А китайцы запретили. 12 февраля Олимпиада началась. Китайцы сказали нет – не портите Олимпиаду, – говорит советник главы ОП.
Он добавил, что 20 февраля было закрытие Зимней олимпиады 2022 года в Пекине, поэтому российские войска планировали напасть на Украину 22 февраля. Но 23 февраля у РФ был День защитника отечества, потому, чтобы успеть отпраздновать, они напали 24 февраля.
Арестович подчеркнул, что точно знал, что Россия нападет на Украину в 5.00 24 февраля дня за три до этого.
Недавно он также назвал возможные причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке. Он предположил, что взрывы в Крыму могут быть работой ВСУ или же партизанов.
Фото: скриншот с видео