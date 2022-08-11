Все говорят о моем безумном рейтинге: Арестович о намерении стать президентом Украины

Август, 11 в 14:28

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны.

Однако при этом он добавил, что не будет конкурировать с действующим главой государства Владимиром Зеленским, если тот будет идти на второй срок.

— Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг — это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. Если он (Владимир Зеленский, — Ред.) пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно, — сообщил Арестович в интервью журналисту и ведущему Дмитрию Гордону.

К слову, в интервью Арестович также признался, что знал о вторжении России в Украину еще осенью.