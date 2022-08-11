Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Все говорят о моем безумном рейтинге: Арестович о намерении стать президентом Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны.

Однако при этом он добавил, что не будет конкурировать с действующим главой государства Владимиром Зеленским, если тот будет идти на второй срок.

— Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг — это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. Если он (Владимир Зеленский, — Ред.) пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно, — сообщил Арестович в интервью журналисту и ведущему Дмитрию Гордону.

К слову,  в интервью Арестович также признался, что знал о вторжении России в Украину еще осенью.

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка