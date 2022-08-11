Собирал данные о поставках Украине оружия: СБУ задержала “военного эксперта”

Август, 11 в 12:15

СБУ задержала российского агента, который собирал разведданные о закупках и поставках западного оружия и боеприпасов в Украину.

Прежде всего его интересовали тайные сведения об импортированной военной технике для подразделений ВСУ.

Полученную информацию оккупанты планировали использовать для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки вооружения.

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Если бы разведданные удалось получить, то россияне хотели использовать их, чтобы сорвать международные договоренности Украины со странами-партнерами в области обороны.

По данным следствия, предателем оказался житель Киева. Он позиционировал себя как военный эксперт. СБУ установила, что вражеского агента завербовал кадровый сотрудник российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона.

Для сбора закрытых сведений он использовал личные связи, в частности, среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Свою так называемую заинтересованность иностранным вооружением российский агент маскировал под видом сбора аналитических данных для “экспертных” публикаций в соцсетях.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.