Amnesty International признала, что Россия использует ЗАЭС как военную базу
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что нахождение оккупационных войск РФ на территории Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.
Об этом правозащитная организация сообщила на своей странице в Twitter.
– Россия использует атомную электростанцию в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население, – говорится в сообщении.
Скандал с отчетом Amnesty International
4 августа центральный офис правозащитной организации Amnesty International обнародовал отчет, в котором утверждается, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку якобы создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.
Отчет осудили многие украинские политики, дипломаты и медийные личности. Авторов отчета подвергли критике и многие из-за рубежа, как, например, послы иностранных государств в Украине, бывшие президенты и т.д.
Отчет AI, в частности, обвинялся в поддержке российских пропагандистских нарративов.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
Позже генсек Amnesty International Аниес Калламар, реагируя на массовую критику опубликованного доклада, заявила, что за негативной реакцией якобы стоят украинские и российские боты, “пропагандирующие войну”.