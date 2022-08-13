Август, 12 в 21:47

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что нахождение оккупационных войск РФ на территории Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.

Об этом правозащитная организация сообщила на своей странице в Twitter.

– Россия использует атомную электростанцию ​​в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население, – говорится в сообщении.

Скандал с отчетом Amnesty International

4 августа центральный офис правозащитной организации Amnesty International обнародовал отчет, в котором утверждается, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, поскольку якобы создают базы в жилых районах, больницах, школах и вблизи зернохранилищ.

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Отчет осудили многие украинские политики, дипломаты и медийные личности. Авторов отчета подвергли критике и многие из-за рубежа, как, например, послы иностранных государств в Украине, бывшие президенты и т.д.

Отчет AI, в частности, обвинялся в поддержке российских пропагандистских нарративов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Позже генсек Amnesty International Аниес Калламар, реагируя на массовую критику опубликованного доклада, заявила, что за негативной реакцией якобы стоят украинские и российские боты, “пропагандирующие войну”.